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17 июля 2025 в 19:03

В российском регионе из-за поджога охватило пламенем поля с пшеницей

На Кубани вспыхнули 30 гектаров полей с пшеницей из-за возможного поджога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Кубани вспыхнули 30 гектаров полей с пшеницей и один гектар стерни в районе станицы Раздольная, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По предварительным данным ведомства, причиной пожара стал поджог, передает ТАСС.

Установлено, что произошло загорание стерни на площади один гектар и поля с пшеницей на площади 30 га. Предварительная причина пожара — поджог, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области загорелись поля с пшеницей между Шахтами и Ростовом-на-Дону. Из-за сильного пламени на некоторых участках трассы образовалась нулевая видимость. Судя по видео, в небо поднялся огромный столб черного дыма с кусками пепла.

До этого в Сети появилось видео пожара в частном доме после удара молнии в Подмосковье. На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит здание, при этом в небо поднимается огромный столб черного дыма. Инцидент произошел с коттеджем, расположенным в поселке Степаньковские дачи в Клинском городском округе. По словам соседей, дом вспыхнул как спичка сразу после оглушительного раската грома.

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