Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва, который произошёл на свадьбе в Кабуле.
По его словам, Чеченская республика решительно осуждает теракты.
Они (теракты) с каждым разом отдаляют страну от мира, согласия и единства. А без народного единства невозможен мир, —
отметилон.
Кадыров подчеркнул, что не заканчивающиеся войны и присутствие иностранных войск привели Афганистан к национальной и государственной катастрофе.
Он также напомнил, что чуть более недели назад в Кабуле произошёл такой же крупный взрыв, который унёс жизни 14 человек.
Как писал News.ru, ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки в Кабуле россиян нет. В заявлении также подтверждена информация о 63 погибших и 182 раненых.
Взрыв произошёл вечером 17 августа на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привёл в действие смертник.