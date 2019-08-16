https://static.news.ru/photo/af983738-c196-11e9-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва, который произошёл на свадьбе в Кабуле.

По его словам, Чеченская республика решительно осуждает теракты.

Они (теракты) с каждым разом отдаляют страну от мира, согласия и единства. А без народного единства невозможен мир, — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что не заканчивающиеся войны и присутствие иностранных войск привели Афганистан к национальной и государственной катастрофе.

Он также напомнил, что чуть более недели назад в Кабуле произошёл такой же крупный взрыв, который унёс жизни 14 человек.

Как писал News.ru, ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки в Кабуле россиян нет. В заявлении также подтверждена информация о 63 погибших и 182 раненых.

Взрыв произошёл вечером 17 августа на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привёл в действие смертник.