Кабулов: масштабы преступлений США в Афганистане предстоит осознать

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что масштабы военных преступлений США в Афганистане ещё только предстоит осознать. По его словам, из подобных действий Штатов стоит сделать выводы, пишет РИА Новости.

Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершённых за это время военных преступлений ещё предстоит осознать и сделать соответствующие выводы, — сказал он.

Кабулов также уточнил, что в Москве «признание представителями Пентагона ошибочности» нанесения авиаудара по Кабулу 29 августа называют шагами в правильном направлении. Тогда же Штаты принесли официальные извинения семьям погибших мирных граждан.

В конце августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватил о власть в Афганистане, фактически ещё до полного ухода американских войск из страны. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее Кабулов заявил, что США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов на гуманитарную помощь.