Израильского профессора задержали за продажу «наркотиков изнасилования»

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Профессора одного из вузов Израиля задержали по подозрению в изготовлении и продаже «наркотиков изнасилования», сообщает EADaily. По данным следствия, 60-летний подозреваемый продавал студентам наркотики, среди которых есть вещества, которые подсыпают женщинам перед попыткой совершить сексуализированное насилие.

Полицейские наблюдали за профессором несколько месяцев, после чего обыскали дом и нашли три упаковки с таким типом наркотика, а также другие запрещённые вещества. Мужчину взяли под стражу, в течение дня его доставят в суд в Ришон ле-Ционе. Ведётся проверка по факту того, использовал ли он сам «наркотик изнасилования» или изготавливал только для продажи.

Подозреваемый отрицает вину и утверждает, что изучал препараты в рамках профессиональной деятельности.

9 июля телерадиокомпания Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщила об использовании «наркотиков изнасилования» на закрытой вечеринке с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По сведениям журналистов, вещества подмешали по меньшей мере восьми девушкам. Официальных комментариев на этот счет пока нет, где и когда проходила вечеринка, не сообщается.