Израиль подтвердил готовность войти в сектор Газа

https://static.news.ru/photo/64d7737e-b47b-11eb-96e1-96000091f725_660.jpg Фото: idfonline/facebook.com

Израильские военные уже получили приказ от руководства государства быть готовыми ко входу в сектор Газа. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 14 мая, заявил пресс-секретарь армии страны Йонатан Конрикус, пишет РИА Новости.

Ранее в структурах безопасности Израиля сообщили, что в данный момент военные не планируют наземного вторжения в сектор Газа. Однако, как позднее сказал Конрикус, армия получила приказ быть готовой к подобному шагу.

Кроме того, пресс-секретарь армии ответил на вопрос, войдут ли всё-таки израильские войска в сектор Газа.

Такой информации пока нет. И если бы она была, она бы не разглашалась заранее, — подчеркнул Конрикус.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее палестинский офис Красного полумесяца заявил, что за минувшие сутки вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами на палестинских территориях пострадали 349 человек.