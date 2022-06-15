Израиль и ЕС подписали соглашение о поставках природного газа KAN: Израиль, Египет и ЕС подписали соглашение об экспорте газа в Европу

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Израиль, Египет и Евросоюз подписали меморандум об экспорте природного газа из еврейского государства через Арабскую Республику в Европу, передает телерадиокомпания KAN. Документ будет действителен в течение трех лет с автоматической пролонгацией на два года.

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз, — передает телерадиокомпания.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что Азербайджан и Туркмения будут поставлять в Евросоюз голубое топливо по газопроводу Южный газовый коридор. Нарастающий энергетический кризис в Европе стал одной из ключевых тем переговоров в Анкаре между главами МИД Турции, Азербайджана и Туркмении, отмечало издание.

Газовый кризис стал головной болью ЕС после обострения отношений с Москвой. Несмотря на то что антироссийские санкции Запада должны были ударить по российскому рынку, на текущий момент в большей степени наблюдается обратный эффект. Плата за электроэнергию растет, а европейские страны пытаются найти обходные пути.

Ранее министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию на фоне сокращения зависимости от российского импорта угля, нефти и газа. Он выразил мнение, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство в стране.