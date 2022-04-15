Глава Минэкономики Германии призвал граждан к экономии электроэнергии

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию на фоне планов правительства ФРГ по сокращению зависимости от российского импорта угля, нефти и газа. Он выразил мнение, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство в стране. Его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Прошу всех внести вклад в энергосбережение уже сейчас. Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект, — сказал Хабек.

Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом и сократить поездки на автомобилях. В частности, он посоветовал немцам в пасхальные выходные совершать путешествия на поезде или велосипеде. По словам Хабека, каждый непройденный километр на персональной машине — это вклад в то, чтобы было проще уйти от российских энергоресурсов и сохранить окружающую среду.

Когда вы обогреваете квартиру и задёргиваете шторы по вечерам, вы экономите до пяти процентов энергии. И если вы снизите температуру в помещении на один градус, это будет около шести процентов [экономии]. Это может быть не так уютно, но ещё не замёрзнешь, — указал министр.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что Германии нужно продолжать усилия по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов и больше инвестировать в возобновляемые источники.

Немецкий канцлер Олаф Шольц,Ю в свою очередь, заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Он назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис в Европе.

Между тем генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предположил, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России. При этом, по его мнению, замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше.