Шольц: Германия может стать независимой от импорта нефти из РФ в 2022 году

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа, отметил он в беседе с телеканалом ARD.

Мы попытаемся уже в этом году уйти [от зависимости] от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа, — подчеркнул политик.

Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заявил: резкий отказ от энергоресурсов из России способен ударить по рынку труда в Европе. Решение по вопросу эмбарго следует принимать взвешенно, отметил он. «Многие рабочие места» окажутся под ударом, если в ЕС примут решение о резком эмбарго, подчеркнул немецкий канцлер.