Глава концерна E.ON назвал сроки замены поставок газа из России

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум полагает, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ARD. Также он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесёт «огромный ущерб».

По нашим оценкам, на это потребуется три года, — отметил Бирнбаум.

При этом он подчеркнул, что замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше. В то же время он назвал нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ, предупредив о риске возникновения дефицита компонентов в различных отраслях промышленности. В качестве примера он привёл возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа. Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.

Между тем руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов усомнился в реальности быстрого отказа от российского газа, заявив, что ФРГ остаётся одной из самых зависимых в этом отношении европейских стран. При этом намерение отказаться от российских энергоресурсов в Европе действительно есть.