Экономист усомнился в возможностях Германии отказаться от российского газа
Руководитель ФНЭБ Перов: Германия вряд ли сократит потребление газа из РФ к 2024 году
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:28, 28 марта 2022
Работа газораспределительной станции в ГамбургеФото: Daniel Reinhardt/DPA/TASS
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Германия вряд ли сможет сократить потребление российского газа к 2024 году, заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов ФБА «Экономика сегодня». Сейчас ФРГ — одна из самых зависимых от него европейских стран. При этом намерение отказаться от российских энергоресурсов в Европе действительно есть, отметил он.
Вряд ли Германия, которая находится в числе наиболее зависимых от российских углеводородов европейских стран, сумеет сократить потребление к 2024 году. Поэтому новое заявление Шольца выглядит несколько преувеличенным. Очевидно, что общий тренд на отказ от нефти, газа и угля из России задан, но не очевидно, что Европа сумеет добиться этого завтра или в ближайшие годы, — сказал Перов.
России нужно ориентироваться на срок в три-четыре года, считает он.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа. Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.