Экономист усомнился в возможностях Германии отказаться от российского газа

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Розничные клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме (до 9 сентября) только в рублях, сообщает Банк России.

Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме...