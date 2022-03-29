Глава МИД ФРГ призвала Германию к полной независимости от энергопоставок РФ

Германии нужно продолжать усилия по сокращению зависимости от импорта энергоресурсов и больше инвестировать в возобновляемые источники, заявила на энергофоруме в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По её словам, которые приводит ТАСС, это стало очевидным для Берлина с началом спецоперации на Украине.

Мы должны стать полностью независимыми от российского энергоимпорта, — сказала она.

Ранее генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предположил, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России. При этом он подчеркнул, что замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше. В то же время он назвал нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ, предупредив о риске возникновения дефицита компонентов в различных отраслях промышленности.

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа. Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.

Между тем руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов усомнился в реальности быстрого отказа от российского газа, заявив, что ФРГ остаётся одной из самых зависимых в этом отношении европейских стран.