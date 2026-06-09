Стало известно, поставляет ли Россия электричество в Китай ТАСС: Россия и Китай считают контракт по поставкам электроэнергии действующим

В текущем году Россия не осуществляла поставки электроэнергии в Китай, сообщил глава «Интер РАО» Сергей Дрегваль на Петербургском международном экономическом форуме. При этом, стороны все еще считают заключенный до 2036 года контракт действующим, передает ТАСС.

Экспортный контракт с Китаем работает до конца 2036 года, — сказал он.

С начала этого года Китай полностью прекратил закупки российской электроэнергии, что связано с якобы высокими экспортными ценами, которые превысили внутренние китайские. В Министерстве энергетики России отмечали, что возобновление поставок возможно при получении запроса из КНР и достижении взаимовыгодных условий.

До этого сообщалось, что Китай сократил импорт природного газа. За первые пять месяцев года закупки снизились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 46,6 млн тонн. В денежном выражении импорт сократился на 10,1%, до $20,03 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него без преувеличения сложились доверительные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава государства отметил, что обращается к иностранному коллеге как «старый друг».