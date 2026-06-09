Партнер России по БРИКС сократил импорт газа Китай сократил импорт природного газа на 4,9% за пять месяцев 2026 года

В январе — мае 2026 года Китай сократил импорт природного газа, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. За первые пять месяцев года закупки снизились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 46,6 млн тонн.

В денежном выражении импорт сократился на 10,1%, до $20,03 млрд. В мае Китай ввез 10,1 млн тонн природного газа на сумму $4,8 млрд (345 млрд рублей).

Ранее президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила российским компаниям принять участие в разработке газовых месторождений в стране. По ее словам, в стране обнаружили 57 трлн кубических футов природного газа.

Евросоюз в марте почти вдвое нарастил закупки сжиженного природного газа из России. Общая сумма импорта превысила $900 млн (65 млрд рублей). В марте в Европу из России ввезли голубое топливо на общую сумму $933 млн (67,5 млрд рублей), а в феврале — на $508,3 млн (36,8 млрд рублей).

Также Федеральная комиссия по связи США приняла новое постановление, ужесточающее правила импорта сетевого оборудования. Согласно документу, в страну запретят ввозить новые потребительские маршрутизаторы иностранного производства.