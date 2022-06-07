Новая точка транзита: Баку и Ашхабад заменят российский газ в Европе Турция рассчитывает стать энергетическим хабом Европы при поддержке Ирана

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Еще месяц назад в Турции ехидно улыбались, наблюдая за попытками ЕС найти альтернативу российскому газу, и утверждали, что без «Газпрома» Брюсселю не обойтись. Но сегодня Анкара сама протягивает руку помощи Евросоюзу, анонсируя новый маршрут поставок голубого топлива в ЕС из Азербайджана и Туркмении через Южный газовый коридор (ЮГК), сообщает газета Milliyet. Поиски способов «удовлетворить энергетические потребности ЕС» стали ключевой темой прошедших в Анкаре переговоров глав МИД Турции, Азербайджана и Туркмении. Пока ЕС рассчитывает обойтись без «Газпрома», турецкая сторона наращивает сотрудничество с постсоветскими государствами, дабы спасти европейцев.

В конце мая Анкара и Брюссель спустя три года провели первый политический диалог. Такой миролюбивый шаг стал довольно неожиданным, особенно после опубликованного недавно доклада Европарламента, в котором говорилось об упавшем до «исторического минимума» уровне отношений между сторонами. Плюс у европейцев по сей день остаются большие сомнения касательно уважения прав человека и верховенства закона в Турции. Но, по всей видимости, сейчас европейцы находятся не в том состоянии, чтобы еще больше разжигать огонь разногласий с Анкарой.

Газовый кризис стал головной болью ЕС после обострения отношений с Москвой. Хотя и санкции Запада должны были ударить по российскому рынку, сегодня в большей степени наблюдается обратный эффект. Плата за электроэнергию растет, а европейские страны пытаются найти обходные пути. Такое положение дел как никогда играет на руку Анкаре, которая не первый год рассчитывает превратиться в энергетический хаб для Европы. Как отметил турецкий замминистра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, Турция может стать «точкой транзита азербайджанского, российского и иранского газа для поставок на европейские рынки».

ЮГК, который объединяет Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), давно претендует стать конкурентом для российского голубого топлива. Запущенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2018 году проект положил начало поставкам каспийского газа в Европу. Маршрут протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Турцию. Он поставляет газ с гигантского месторождения Шах-Дениз на юго-западе Каспийского моря, а также привлекает ресурсы Туркмении, Ирана и Ирака. Возможный отказ от российского газа заставил Брюссель обратить свой взор на Баку.

Война на Украине затрагивает всех нас самым коренным образом. <...> Мы прикладываем усилия для снижения воздействия на наших европейских партнеров энергетического кризиса, ставшего еще одним отражением этой войны, и Азербайджан в этом вопросе демонстрирует очень большую ответственность, — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Впрочем, экспорт своих ресурсов также находится в поле интересов азербайджанской стороны. Так, на полях Бакинской энергетической недели в начале июня президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что принимает во внимание озабоченность европейцев и уже подумывает о строительстве новых связок и интерконнекторов.

В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 млрд куб. м природного газа. Ожидается, что в этом году эта цифра составит 24 млрд куб. м. В следующем году предполагается нарастить объемы. Это будет зависеть от ввода в эксплуатацию новых месторождений, потому что наш газовый потенциал не ограничивается лишь месторождением Шах-Дениз, — отметил Алиев.

Но если европейцы уверены, что для достижения желаемых объемов имеется достаточно трубопроводных мощностей, то азербайджанский президент, здраво оценивая ситуацию, предупредил, что для удовлетворения энергетических потребностей понадобится много времени, «новые контракты и инфраструктура». При этом пропускная способность TAP, выводящего азербайджанский газ в Европу, составляет всего 10 млрд куб. м, поэтому важно подумать о его расширении.

Впрочем, заявления о том, что Азербайджан сможет конкурировать с Россией, вызывают массу сомнений. Несмотря на богатые углеводородные ресурсы и растущие темпы добычи, в одиночку Баку вряд ли оправдает ожидания Брюсселя. Для этого у азербайджанской стороны нет газотранспортной инфраструктуры, а у ЕС — каких-либо планов для инвестиций в строительство Транскаспийского трубопровода. Вспомогательной мерой может стать расширение взаимодействия с Ираном. Тем более что ранее Тегеран подписал соглашение о поставках газа из Туркмении в Азербайджан. А на прошлой неделе был подписан новый меморандум, предусматривающий увеличение объема поставок туркменского газа по иранским трубопроводам в два раза.

В настоящее время Иран ежедневно поставляет в Турцию 30 млн кубометров природного газа. В то же время Иран ежедневно поставляет около 60 млн кубометров газа в Ирак. Сегодня Тегеран транспортирует газ по трубопроводам во все соседние страны. Мы в состоянии удовлетворить все потребности наших соседей в газе, у нас имеется вся инфраструктура для этого. В целом Иран всегда готов к сотрудничеству со всеми странами, — сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Кроме того, Турция обнаружила дополнительные запасы газа на шельфе Черного моря. Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья до порта Фильос составит 155 км. Как заявляют турецкие власти, «логистически сложный этап» остался позади и по плану первый газ должен поступить в Турцию уже в 2023 году.

Но полностью заменить поставки от «Газпрома» все-таки не представляется реальным, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако страны Юго-Восточной Европы все же могут надеяться на независимость от российских ресурсов.

На фоне происходящего в мире Азербайджан заявил о готовности увеличить поставки. Но на это им потребуется $15 млрд инвестиций и 3–5 лет на установку новых газоперекачивающих агрегатов. При этом Турция со своего нового месторождения сможет получать около 10 млн куб. м в день, что в год составит примерно 3,5 млрд куб. м. В общей сложности в год выйдет дополнительно максимум 15 млрд куб. м. Если сравнивать, что Россия поставила в этом году около 110–120 млрд куб. м, то необходимо найти еще 100 млрд куб. м, что в принципе сложно себе представить, — сказал эксперт.

По его словам, новые маршруты через ЮГК помогут только странам Балканского региона и Юго-Восточной Европы. В рамках программы замены российского газа на «все что угодно» это можно считать действенной схемой, которая поможет примерно на 10% отказаться от поставок «Газпрома».