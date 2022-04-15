ТАСС: для ФРГ предрекли серьёзный рост цен на электроэнергию

Повышение цен на энергоносители из-за ситуации вокруг Украины ведёт к серьёзному росту расценок на электроэнергию для граждан Германии в этом году, сообщает ТАСС. Отмечается, что поставщики электроэнергии в ФРГ уже сделали заявление о неминуемом росте тарифов в апреле, мае и июне в районе 19,5%. Цены на газ вырастут примерно на 42,3%, пишет агентство.

Всем поставщикам газа придётся столкнуться с исторически высокими ценами при закупках, — цитирует агентство онлайн-площадку Verivox.

В качестве примера приводится домохозяйство, которое потребляло в год около 4 тысяч кВт/ч и платило €1171 в год, сейчас же сумма по оплате за электроэнергию возросла до €1737, пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-площадку. В процентном соотношении к предыдущим платежам за газ дела обстоят ещё хуже. Если в апреле прошлого года домохозяйству приходилось платить €1184 при потреблении 20 тысяч кВт/ч, то на текущий момент цена составляет €2787 при том же потреблении в 20 тысяч кВт/ч, рост цен составил 135%.

Ранее министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию на фоне планов правительства по сокращению зависимости от российского импорта угля, нефти и газа. Он выразил мнение, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство в стране.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Он назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис в Европе.

Позднее немецкая газета Bild am Sonntag написала, что почти половина жителей Германии (49%) выразила своё недовольство действиями канцлера страны Олафа Шольца, одобряют политику главы государства 38% немцев.