Опрос: Шольцем недовольно рекордное количество немцев

Фото: pixabay.com

Британским полицейским рекомендовано не использовать при обращении к жителям королевства слова «сэр» и «мэм». Об этом стало известно изданию The Mail on Sunday. Сообщается, что стражам порядка посоветовали прибегать в случае общения с гражданским населением гендерно-нейтральный язык.

По данным издания, для полиции Великобритании начали проводить специальные тренинги по коммуникациям с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, во время которых представителей правоохранительных органов инструктируют, как избегать предположений о сексуальной ориентации...