Опрос: Шольцем недовольно рекордное количество немцев
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:48, 17 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Почти половина жителей Германии (49%) выразили своё недовольство действиями канцлера страны Олафа Шольца, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные исследования института изучения общественного мнения Insa. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности. В публикации сказано, что одобряют политику главы государства 38% немцев.
Больше половины респондентов также недовольны работой федерального правительства, — сказано в исследовании.
Согласно результатам другого опроса, рейтинг Социал‑демократической партии Германии (правящая) составляет 25%, тогда как рейтинг блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза — 26%.
В Германии транспортно-логистический сектор столкнулся с «серьёзными проблемами» на фоне событий на Украине, заявил ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг. Он отметил, что в настоящее время наблюдаются частые сбои в цепочках поставок и нехватка персонала. Он добавил, что наблюдается сильный дефицит персонала в отрасли. Глава ведомства также заметил, что отрасль страдает в том числе от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.