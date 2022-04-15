В Германии рассказали о «серьёзных проблемах» с логистикой из-за Украины

В Германии транспортно-логистический сектор столкнулся с «серьёзными проблемами» на фоне событий на Украине, заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг. Он отметил, что в настоящее время наблюдаются частые сбои в цепочках поставок и нехватка персонала. Он добавил, что наблюдается сильный дефицит персонала в отрасли, сообщает ТАСС.

Цепочки поставок сильно нарушены. Министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий, — рассказал Виссинг.

Глава ведомства также заметил, что отрасль страдает в том числе от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Политик при этом назвал последние события на Украине «ужесточением войны». Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.