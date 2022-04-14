Германия заявила об увеличении поставок оружия на Украину

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей, передаёт ТАСС.

Ужесточение войны означает, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия. Пока это не включает тяжёлые танки или истребители, — рассказал Хабек.

Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.

Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности лично поехать на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Администрация Белого дома отмечала, что в качестве кандидатов рассматривались в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Политологи уверены, что поездка американского лидера на Украину может пошатнуть позицию демократической партии США из-за скандала с сыном президента Хантером Байденом. В администрации Белого дома не привели детали поездки Байдена в Киев.