Джо БайденФото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил о готовности лично поехать на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Администрация Белого дома отмечала, что в качестве кандидатов рассматривались в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Политологи уверены, что поездка американского лидера на Украину может пошатнуть позицию демократической партии США из-за скандала с сыном президента Хантером Байденом.
Президент Байден готов лично поехать на Украину для встречи с президентом Зеленским, — передаёт пресс-служба Белого дома.
В администрации Белого дома не привели детали поездки Байдена в Киев.
Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде» на Украине, чтобы сохранить карьеру и рейтинг, написала ранее газета Global Times. По мнению автора публикации, американский президент пытается «сделать из РФ козла отпущения». Отмечается, что руководство Белого дома таким образом отвлекает внимание от экономического положения Соединённых Штатов, в которых установлена рекордная за последние 40 лет инфляция.