Байден заявил о готовности поехать на Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что национальным интересам страны отвечает недопущение прямого военного столкновения с Россией. По словам главы американской дипломатии, президент Джо Байден заботится об интересах американского народа. Он отметил, что США делают всё возможное, чтобы избежать конфликта с Москвой, передаёт ТАСС.

Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, — поделился Блинкен. Он добавил, что США также выступают за...