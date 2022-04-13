GT: Байден пытается спасти свою карьеру разговорами о «геноциде» на Украине

Президент США Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде» на Украине, чтобы сохранить карьеру и рейтинг, передаёт газета Global Times. По мнению автора публикации, американский президент пытается сделать из РФ козла отпущения. Отмечается, что руководство Белого дома таким образом отвлекает внимание от экономического положения Соединённых штатов, в которых установлена рекордная за последние 40 лек инфляция.

Байден бросается термином «геноцид» легко и непринуждённо, не предъявляя при этом ни одного доказательства, — сказано в статье.

Автор материала также указывает на то, что с окончанием Второй мировой войны США убили больше всех стран гражданское население по всему миру.

Антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах, ранее написала газета Washington Post. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции.

В настоящее время годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Отмечается, что кризис, вызванный ростом цен на топливо, а также продуктовым дефицитом, может продлиться в США до конца года.