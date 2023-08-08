Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство AFP со ссылкой заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманту Берджесс. Средняя мировая температура в июле этого года составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы.
Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты, — сказала Берджесс.
Кроме того, температура поверхности Мирового океана 4 августа побила рекорд, достигнув 20,96 градуса по Цельсию.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что до конца рабочей недели в девяти регионах России ожидаются тропические ливни. По ее словам, кратковременные дожди с большим количеством осадков пройдут в Карелии, Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях.