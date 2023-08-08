Июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

Фото: Serge Haouzi/XinHua/Global Look Press

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство AFP со ссылкой заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманту Берджесс. Средняя мировая температура в июле этого года составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы.

Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты, — сказала Берджесс.

Кроме того, температура поверхности Мирового океана 4 августа побила рекорд, достигнув 20,96 градуса по Цельсию.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что до конца рабочей недели в девяти регионах России ожидаются тропические ливни. По ее словам, кратковременные дожди с большим количеством осадков пройдут в Карелии, Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях.