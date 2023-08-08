Названы регионы России, в которых скоро ожидаются тропические ливни Синоптик Паршина: в Карелии и еще восьми регионах на неделе пройдут тропические ливни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца рабочей недели в девяти регионах России ожидаются тропические ливни, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью URA.RU. По ее словам, кратковременные дожди с большим количеством осадков пройдут в Карелии, Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях.

Она пояснила, что тропическими называют ливневые дожди, когда в течение часа выпадает до 30 миллиметров осадков.

Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской, с грозами, порывами ветра до 15-20 м/с. Также в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области. 8 и 9 августа такие ливни пройдут в Карелии, будут продолжаться в Ленинградской области, — рассказала синоптик.

Она добавила, что 9 и 10 августа также возможны тропические ливни на новых территориях России — в Запорожской и Херсонской областях, на территории Сибири и Урала, в частности в Прибайкалье, Иркутской области, на юге Красноярского края и в Тыве, а также в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. Паршина уточнила, что уже с 8 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве, и в Центральной России.

Усиление ветра буквально до 17 м/с. Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится <...>. Так будет до 12 августа, — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что жители десяти населенных пунктов Приморского края остались без транспортного сообщения из-за сильных осадков. На 8 августа в регионе объявили штормовое предупреждение. В настоящее время в регионе работают лодочные переправы.