Несколько сел Приморья остались без транспортного сообщения после дождей

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Жители десяти населенных пунктов Приморского края остались без транспортного сообщения из-за сильных осадков, сообщили в Telegram-канале районной администрации. 7 и 8 августа в регионе объявили штормовое предупреждение.

Отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Восток, Глубинное, Вострецово, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут, — говорится в заявлении.

В настоящее время в регионе работают лодочные переправы. Через реку Большая Уссурка они организованы у сел Новокрещенка и Рощино. Без дорожного сообщения также остались населенные пункты Садовый, Муравейка, Фурманово, Мартынова Поляна и Поляны. По данным ГУМЧС по Приморскому краю, переправой можно воспользоваться в Красноармейском районе.

Ранее ведущий специалист регионального гидрометцентра Виктор Чулков сообщил, что количество осадков, выпавших в пяти районах Приморского края за прошедшие выходные, превысило половину месячной нормы. По данным Примгидромета, во Владивостоке и в южной части края прогнозируются сильные дожди и ливни. В связи с этим местные власти и спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.