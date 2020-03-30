Фото: Maule/Fotogramma/Ropi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия продлит карантин после 3 апреля на неопределённое время по коронавирусу. Страна по-прежнему находится в центре кризиса из-за пандемии.

О продлении карантина объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. в эфире телеканала Rai2.

Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает третьего апреля и я могу сказать, что они совершенно точно будут продлены, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 756 человек скончались в Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Новые данные сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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