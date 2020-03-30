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Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине была вынуждена записать видеообращение к односельчанам, которых она заразила коронавирусом. Инфекцию женщина привезла из Италии, и приехав оттуда на родину, не захотела самоизолироваться.

Она ходила на митинги, участвовала в общественных мероприятиях. Спустя несколько дней в селе, кроме её детей и внуков, также заразились глава села и 14 односельчан. Вылечившись от коронавируса женщина записала...