Италия продлит карантин после 3 апреля на неопределённое время по коронавирусу. Страна по-прежнему находится в центре кризиса из-за пандемии.
О продлении карантина
Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает третьего апреля и я могу сказать, что они совершенно точно будут продлены, — сказал министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 756 человек скончались в Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Новые данные сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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