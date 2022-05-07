Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России» Власти Италии арестовали суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с российскими властями»

Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» якобы из-за связи её бенефициарного владельца с правительством России, сообщается на сайте министерства экономики и финансов страны. В ведомстве отметили, что решение было принято в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине. Кто именно из российских властей имеется в виду, не уточняется.

Судно, плавающее под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находилось под пристальным вниманием властей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мега-яхта, стоимость которой оценивается в $700 млн, стала предметом расследования, в ходе которого были выявлены «значительные экономических и деловые связи» между официальным владельцем судна и «видными представителями российского правительства». После этого министр финансов Италии Даниэле Франко подписал распоряжение об изъятии яхты. Сейчас итальянская полиция пытается выяснить, кто является реальным владельцем яхты, чтобы в дальнейшем его можно было внести в санкционный список.