Евросоюз арестовал имущество россиян на €30 млрд

Страны Евросоюза заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет ТАСС. По его словам, ЕК в середине марта создала целевую группу по заморозке российского имущества.

У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолёты, яхты, недвижимость, — сообщил Мамер.

Он отметил, что работа по аресту активов российских граждан будет продолжаться и наращиваться.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что официальные лица на Западе допускают заявления о возможной национализации российских активов за рубежом. Он подчеркнул, что ситуация может зайти слишком далеко, и добавил, что это «обоюдоострое оружие».

Тем временем власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции. Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, речь может идти о сумме в $400–500 млрд.