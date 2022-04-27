В Финляндии сообщили о конфискации активов Тимченко YLE: активы Тимченко в Финляндии конфискованы

Геннадий Тимченко / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активы бизнесмена Геннадия Тимченко в Финляндии были конфискованы, сообщает местное телерадиовещательное агентство YLE. Отмечается, что у предпринимателя также была конфискована крупнейшей крытая арена Финляндии. В 2012 году Тимченко рассказал, что у него есть гражданство России и Финляндии. На данный момент неизвестно, сохранил ли бизнесмен финский паспорт или нет.

Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos) конфисковало активы российско-финского олигарха Геннадия Тимченко в бывшей Hartwall-areena. Ему принадлежит около 22,5% многофункциональной площадки в Хельсинки, — говорится в сообщении.

Геннадий Тимченко 21 марта покинул совет директоров НОВАТЭКа по собственному желанию. Тимченко входил в состав совета директоров компании с 2009 года. Бизнесмену принадлежал второй по величине пакет акций НОВАТЭКа. Ранее на Тимченко также были наложены санкции ЕС.

16 апреля стало известно, что французские власти заморозили имущество российских бизнесменов на сумму около $1 млрд. Адреса квартир и домов предпринимателей, попавших под санкционные ограничения Евросоюза, 13 апреля опубликовали представители французского Министерства финансов. Сообщается, что часть активов принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко и главе «Магнитогорского металлургического комбината» Виктору Рашникову.