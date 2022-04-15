Forbes сообщил о заморозке активов Тимченко и Рашникова во Франции

Французские власти заморозили имущество российских бизнесменов на сумму около $1 млрд. Адреса квартир и домов предпринимателей, попавших под санкционные ограничения Евросоюза, 13 апреля опубликовали представители французского Министерства финансов. Журналисты делового издания Forbes выяснили, что часть активов принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко и главе «Магнитогорского металлургического комбината» Виктору Рашникову.

По подсчётам журналистов Forbes, оценочная стоимость замороженного имущества Виктора Рашникова составила около $200 млн. В него вошла 16-комнатная вилла (Villa Nell Cote), расположенная в музее-заповеднике Вильфранш-сюр-Мер, а также три квартиры на авеню Габриэль, которые находятся прямо напротив Елисейского дворца.

В список заблокированного имущества Тимченко вошли две квартиры на Лазурном берегу Франции, переписанные на его дочь Ксению Франк. Также под санкции попали два дома, оформленные на супругу бизнесмена Елену Тимченко.

Италия ранее заморозила активы российских олигархов, попавших под санкции ЕС, в общей сложности на сумму более €800 млн. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, добавив, что санкции ставят целью привести российское правительство к прекращению спецоперации на Украине и сесть за стол переговоров.

Как сообщалось, российские миллиардеры Мордашов и Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине.