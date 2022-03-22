Италия заморозила более €800 млн активов российских олигархов

Италия заморозила активы российских олигархов, попавших под санкции ЕС, в общей сложности на сумму более €800 млн. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, добавив, что санкции ставят целью привести российское правительство к прекращению спецоперации на Украине и сесть за стол переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. <…> В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро, — заявил он.

Драги добавил, что санкции тяжело ударили по росcийской экономике, финансовым рынкам и личным cостояниям людей, близких к президенту Владимиру Путину. Он также подчеркнул, что Италия поддерживает вступление Украины в Евроcоюз.

Ранее сообщалось, что власти Италии приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов. Уже известно, что санкции коснутся яхт основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Как сообщалось, российские миллиардеры Мордашов и Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине.