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Мир

Bloomberg: британский офшор Джерси заморозил активы Абрамовича на $7 млрд

16:52, 13 апреля 2022
Bloomberg: британский офшор Джерси заморозил активы Абрамовича на $7 млрд Роман Абрамович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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Активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями, сообщает Bloomberg. Остров Джерси является владением Великобритании, обладает собственным парламентом и широко известен в мире как популярная «налоговая гавань» (офшор).

Королевский суд Джерси наложил постановление о замораживании активов российского миллиардера. В то же время полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем Абрамовичу,сообщает издание.

Страны Евросоюза заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. Об этом 8 апреля заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, ЕК в середине марта создала целевую группу по заморозке российского имущества. Он отметил, что работа по аресту активов российских граждан будет продолжаться и наращиваться.

Недавно стало известно, что власти Нидерландов заморозили от €500 млн до €600 млн российских активов.

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