Историк оценил слова Путина о вводе войск СССР в Венгрию в 1956 году Историк Макушин: ввод войск СССР в Венгрию действительно был ошибкой

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Президент России Владимир Путин дал правильную историческую оценку, назвав ошибкой введение войск СССР в Венгрию в 1956 году, сказал NEWS.ru эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин. Он отметил, что попытка навязать свое видение справедливости чужому народу ведет человечество к разрушению и депопуляции.

Венгрия никогда не входила в русскую цивилизационную зону. Большую часть истории эта страна была частью Австро-Венгерской империи — государства Центральной Европы. Ввод советских войск и попытка навязать свое мироустройство территориям, которые не входят в русскую цивилизационную зону, действительно был ошибкой. Кстати, именно так сейчас западные страны и уничтожают Украину, то есть навязывая чужие для местного культурного кода идеалы, — сказал Макушин.

При этом он отметил, что ввод войск СССР в Венгрию был неизбежен, так как советское руководство действовало в рамках идеологии и не могло поступить иначе.

Наш президент очень хорошо разбирается в истории. Прекрасно понимает реалии геополитики. Он метко и грамотно дает свои комментарии. Его общее понимание истории во многом превосходит знания многих людей с научными титулами, — подчеркнул Макушин.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что приветствует заявление президента России Владимира Путина, в котором он признал ошибочность ввода советских войск на территорию страны в 1956 году. Он назвал слова российского лидера продолжением правильного пути, который начал Борис Ельцин в ноябре 1992 года, когда так же назвал ошибкой ввод танков СССР в страну.