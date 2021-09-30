Иск Абрамовича о клевете в книге «Люди Путина» рассмотрят в октябре

Решение по иску российскго бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге «Люди Путина» королевский суд Лондона примет в октябре. Точная дата заседания пока не утверждена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Высокий суд примет решение в октябре, но дата пока не определена, — сообщил судебный представитель.

Иски о клевете и защите информации в отношении британского издания HarperCollins подали сразу несколько российских бизнесменов, в числе которых, помимо Романа Абрамовича, Михаил Фридман, Пётр Авен. Шава Чигиринский. Причиной стало издание книги под названием «Люди Путина».

В настоящее время HarperCollins достигло соглашение с Фридманом и Авеном, им будут принесены извинения.

Абрамович свой иск о клевете подал в марте 2020 города. По информации его юристов, в книге, в частности, содержится ложная информация о том, что владелец футбольного клуба «Челси» действовал коррупмпированно, а также там представлена недостоверная информация о покупке футбольного клуба и его деятельности.

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