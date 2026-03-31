Иранский посол заявил, что проблемы с Украиной связаны с Зеленским Посол Ирана Искандири: у Тегерана проблемы только с Зеленским, не с народом

Иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандири заявил, что проблем с народом Украины у Ирана нет, передает ТАСС. Он подчеркнул, что трудности страны связаны с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Поскольку я там работал, я очень хорошо знаю украинский народ. У нас нет проблем с Украиной. Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди, — сказал Искандири.

Ранее Зеленский заявил, что США попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке. Он объяснил, что речь идет о защите американских военных баз в регионе. По словам главы государства, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также обратились к Киеву за поддержкой.

До этого политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил: Зеленский заинтересован в поставках топлива с Ближнего Востока. Он отметил, что на финансирование или поставку вооружения украинский глава рассчитывать не может.

Кроме того, президент Украины сообщил, что ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, а о Киеве стали забывать. По его словам, вооруженные силы страны испытывают постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, нужны альтернативные варианты.