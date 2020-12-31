Иран заявил о возможных провокациях Израиля против США

https://static.news.ru/photo/ca81f1bc-4d11-11eb-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, что Израиль планирует напасть на американцев.

По его словам, на это указывают данные иранской разведки.

Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый «казус белли» (юридический термин из римского права, означающий формальный повод для начала военных действий. — NEWS.ru), — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Он посоветовал главе США опасаться ловушки, однако не рассказал подробностей операции.

Опасайся ловушки, Трамп. Любая петарда горько аукнется, особенно против твоих вечных лучших друзей, — добавил он.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americansâputting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump . Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs. — Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее разведывательные службы США сообщили, что за последние двое суток Иран повысил уровень боевой готовности части морских сил в районе Персидского залива.

В ответ США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. При этом глава Центрального командования ВС страны генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США готовы «ответить на любую агрессию» в регионе, направленную против американских граждан или интересов.