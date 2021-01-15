Иран заявил о готовности подать в суд на США

https://static.news.ru/photo/ffae0b00-5815-11eb-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Саид Хатибзаде Фото: SKhatibzadeh/twitter.com

Власти Ирана потребовали от Соединённых Штатов отказаться от «незаконных действий против иранских дипломатов», пригрозив в противном случае обратиться в Международный суд, заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

По его словам, МИД направил в Вашингтон соответствующую ноту, передаёт РИА Новости.

В ноте, адресованной американской стороне, содержится предостережение: в случае если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, <...> Иран подаст в Международный суд на страну, — сказал он.

Дипломат отметил, что документ передали США через швейцарское посольство в Тегеране, которое представляет в стране американские интересы. Он заявил, что Вашингтон давно занимается «притеснением» иранских представителей, которые находятся в Америке, а также их семей. При этом конкретных примеров такого притеснения Хатибзаде не привёл.

Ранее США ввели санкции против некоторых предприятий в Иране, ОАЭ и Китае, заявили представители Госдепа. Тегеран власти США заподозрили в участии в продаже оружия, а Пекин и Абу-Даби якобы уличили в поставках иранской стали.

Ведомство отметило, что в Иране под санкции попадают Организация морской промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и Организация авиационной промышленности ИРИ (IAIO), писал NEWS.ru.