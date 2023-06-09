Иран снова обвинили в поставках оружия России Глава МИД Британии: Иран занимается поставками вооружений и боеприпасов России

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Иран поставляет оружие и боеприпасы в Россию, которые якобы используются в спецоперации на Украине, сообщает Sky News. По словам министра, Москва в ответ передает Тегерану «сложные военные технологии». Глава внешнеполитического ведомства Британии добавил, что Россия также оказывает Ирану финансовую помощь.

Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия и боеприпасов, которые используются в конфликте на Украине. В обмен Россия передает Ирану сложные военные технологии, — сказал Клеверли.

По его мнению, эти действия могут привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.