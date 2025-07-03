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03 июля 2025 в 12:35

В ФРГ заявили о потерянных надеждах Киева после остановки помощи США

Tageszeitung: Киев может не надеяться на сближение с США после остановки помощи

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев может не надеяться на сближение с США после прекращения американской военной помощи, сообщило издание Tageszeitung. В газете отметили, что многие украинцы не питают иллюзий в отношении возможности заменить поставки из Соединенных Штатов. Журналисты добавили, что решение Вашингтона по военной поддержке было принято в самый неподходящий для Киева момент.

Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин отметил, что поддержка Украины изначально не входила в планы президента США Дональда Трампа. По его словам, именно поэтому не сложились отношения у главы Белого дома и украинского лидера Владимира Зеленского.

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