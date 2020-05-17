Иран получил от России три партии ткани для изготовления масок

https://static.news.ru/photo/2f593a62-981f-11ea-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder /Global Look Press

С начала мая Россия отправила на территорию Ирана три партии ткани для изготовления масок в качестве гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

По его словам, партии отправили в Иран 7, 14 и 14 мая. В каждой из них был груз до 3,5 тонны.

До этого Россия также отправляла в Тегеран гуманитарную помощь. Иран получил от РФ тест-системы, которые необходимы для диагностирования коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В настоящее время официальный Тегеран постепенно ослабляет ограничения, связанные с пандемией. В Иране уже возобновили работу предприятия с малым и средним риском заражения. В конце месяца в стране откроют точки, которые предполагают большое скопление граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и Каракасом по вопросу борьбы с распространением коронавируса и обменивается с ними аналитической информацией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.