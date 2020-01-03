https://static.news.ru/photo/2a60f8ec-306e-11ea-99d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Влиятельный иракский богослов Муктада ас-Садр призвал шиитов поддержать Иран и сформировать международный альянс. Он также предложил закрыть посольство США в Багдаде и бойкотировать американские товары.

Об этом сообщает курдский информационный портал «Рудау». Заявление ас-Садра распространено вскоре после того, как иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. Эту резолюцию ас-Садр назвал «жалким ответом» на нарушения суверенитета со стороны США. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решит вывести американские войска из страны.

Ситуация в регионе вновь осложнилась после того, как 3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.