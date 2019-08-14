Размер ипотечного долга в США побил рекорд, установленный перед финансовым кризисом 2008 года, достигнув $9,4 триллиона. В 2008 году именно «ипотечный пузырь» стал причиной обрушения экономики. Однако сегодня опасения экономистов вызывают не только долги по ипотеке, но и кредиты на образование: растёт число американцев, у которых большие проблемы с их выплатой.

Согласно отчёту Федерального резервного банка Нью-Йорка, во втором квартале 2019 года долги по ипотеке в стране выросли на $130 млрд — до $9,4 триллиона. Накануне кризиса 2008 года они составляли $9,3 триллиона.

Аналитики Market Watch объясняют это низкими ставками по ипотечным кредитам, и не только по ним. В попытке снять часть негативных эффектов торговой войны с Китаем и стимулировать экономику, Федеральный резерв США понизил ставки по кредитованию. Это побудило американцев брать больше кредитов и, как следствие, тратить больше денег. Кроме того, экономика США с приходом к власти Трампа стабильно растёт, а безработица снижается. Потребители сегодня более уверенны в своём будущем, поэтому активно одалживают у банков.

Бояться повторения финансового кризиса прямо сейчас не стоит, указывает Wall Street Journal. В 2008 году «ипотечный пузырь» лопнул, потому что банки выдавали много кредитов людям, которые в принципе были неспособны по ним расплатиться. Чтобы избежать этого, финансовые организации ужесточили правила выдачи кредитов, и статистика неуплат показала снижение. Так, только 0,9% заёмщиков просрочили выплаты по ипотеке более, чем на три месяца, и 10,5% домохозяйств задержали их на период между 30 и 60 днями.

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В то время как размер ипотечного долга сегодня номинально балансирует на более высоком уровне, чем во время предыдущего пика в третьем квартале 2008 года, задержки по выплатам и кредитная история заёмщиков продолжают улучшаться, — заявил старший вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Вилберт ван дер Клаув.

С выплатами долгов по студенческим кредитам у американцев проблем больше. Стоимость высшего образования в США в последние годы неуклонно росла. Сейчас за год в колледже студенту придётся выложить не меньше $20 тыс. Общие долги по образовательным кредитам в Америке, по последним данным, составили $1,6 триллиона. Выплата долгов, которые тяжёлым бременем ложатся на вчерашних студентов, одна из причин, почему всё больше современной молодёжи не может позволить себе съехать от родителей или купить машину, сообщает Newsweek.

Более четверти выпускников американских вузов спустя 12 лет после получения диплома всё ещё расплачиваются по студенческим кредитам. Почти 10% выплат по этим займам просрочены более, чем на три месяца, и эта цифра растёт. В предыдущем квартале она была на уровне 9,4%. Поэтому экономистов беспокоит этот сектор кредитования, который может стать причиной следующего кризиса.

Эта тема стала настолько актуальной, что нашла отражение в дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии. Сразу два претендента на высший пост в стране — Берни Сандерс и Элизабет Уоррен — предложили в той или иной форме простить американцам долги за образование. Правда, на практике выполнить это обещание будет сложно, так как потребуются огромные вложения из бюджета.

Директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев в разговоре с News.ru подчеркнул, что на размер ипотечного долга, конечно, стоит обращать внимание, но когда экономика растёт, как это сейчас происходит в США, этот факт не должен вызывать беспокойства. Однако предпосылки к экономическому спаду в Соединённых Штатах, по его мнению, уже наблюдаются.

В экономике США зреют проблемы. Пузыри на финансовых рынках там уже сформировались. Кроме того, торговая война с Китаем грозит тем, что экономика от относительно неплохих темпов роста будет уходить к минимальным. А потом, может быть, и вообще в рецессию. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК

Замедление экономики, как объяснил Николаев, грозит трудностями с занятностью и доходами людям, набравшим ипотечных кредитов. Поэтому, хотя сегодня рекордный ипотечный долг не представляет для США большой проблемы, он может превратиться в неё в недалёком будущем.

Понимая опасность торговой войны для кошельков простых американцев, Дональд Трамп 13 августа объявил, что часть ввозных пошлин на китайские товары будет введена не 1 сентября, как планировалось, а 15 декабря. Эта мера распространится на мобильные телефоны, ноутбуки, игрушки, одежду и обувь, в общем то, что американцы чаще всего дарят друг другу на Рождество. Если бы тарифы вступили в силу в сентябре, на подарки, львиная доля которых производится в КНР, гражданам США пришлось бы потратиться ощутимо больше.