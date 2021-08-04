Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Маркеса

Действие международных ордеров на арест в отношении бывшего члена Революционных вооружённых сил Колумбии и лидера повстанческой организации «Вторая Маркеталия» Ивана Лучано Маркеса Марина Аранго возобновили офис Интерпола в Колумбии и Генеральная прокуратура. Об этом сообщил в своём Twitter-аккаунте директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.

Национальная полиция, национальный офис Интерпола колумбийской полиции и Генеральная прокуратура страны по запросу 51-й прокуратуры по правам человека возобновили действие трёх красных циркуляров против человека, известного как Иван Маркес, по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, убийстве лица, находящегося под государственной защитой, похищении и незаконной вербовке людей, — написал Варгас.

Известно, что центральный офис Интерпола в Венесуэле получил просьбу установить местонахождение боевика. По информации властей Колумбии, Маркес укрывается именно в этой стране. Его предполагается экстрадировать за преступления, предположительно совершённые в 2001–2002 годах.

Полиция Колумбии разыскивает Маркеса как руководителя повстанческой организации «Вторая Маркеталия», которая обвиняется в незаконном обороте наркотиков, при этом самого Маркеса обвиняют в убийствах, наркоторговле и незаконном обороте оружия. За информацию, которая поможет его задержать, власти Колумбии и США обещали награду в размере $766 тысяч и $10 млн соответственно.