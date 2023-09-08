Интерпол обеспокоился судьбой оружия, отправленного на Украину Генсек Сток: Интерпол обеспокоен по поводу оружия, поставляемого на Украину

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Интерпол выражает обеспокоенность относительно оружия, поставляемого на Украину, заявил в интервью телеканалу Euronews генеральный секретарь организации Юрген Сток. По его словам, вооружение может в дальнейшем перекочевать на другие театры военных действий.

Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться в других театрах военных действий по всему миру, — сказал Сток.

Отвечая на вопрос, можно ли полагаться на помощь со стороны российской полиции при расследовании различных преступлений, он отметил, что между сторонами продолжается обмен информацией по преступлениям, не связанным с политическими мотивами.

Ранее руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев заявил о том, что после начала специальной военной операции на Украине ряд недружественных стран инициировал дебаты об исключении России из Интерпола. Он подчеркнул, что подобная процедура не предусмотрена уставом организации. Интерпол представляет собой профессиональную полицейскую структуру, в которой запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного или расового характера, указал Калачев.