Россию могут исключить из Интерпола Глава НЦБ Калачев: недружественные страны хотят исключить РФ из Интерпола

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После начала специальной военной операции на Украине ряд недружественных стран инициировал дебаты об исключении России из Интерпола, сообщил ТАСС руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев. Он подчеркнул, что подобная процедура не предусмотрена уставом организации. Интерпол представляет собой профессиональную полицейскую структуру, в которой запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного или расового характера, указал Калачев.

Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации, — сказал глава НЦБ.

При этом, по словам Калачева, российскому подразделению Интерпола удалось сохранить высокий уровень сотрудничества с зарубежными партнерами, в настоящее время происходит «качественное и результативное» взаимодействие по международному розыску лиц, борьбе с терроризмом, оргпреступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями и ряду других направлений.

Калачев подчеркнул, что в условиях сложной внешнеполитической обстановки каналы Интерпола остаются фактически единственным способом обмена полицейской информацией как для российской стороны, так и для зарубежных партнеров. Кроме того, устав организации предполагает возможность обмена информацией даже при отсутствии дипломатических отношений между странами-членами.

Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщали, что Интерпол продолжает функционировать на территории России в прежнем режиме. Сотрудники Интерпола продолжают выполнять задачи по задержанию лиц, которые находятся в международном розыске, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.

В свою очередь глава МВД РФ Владимир Колокольцев также заявлял, что ряд западных стран пытается ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников, а также приостановить ее членство в организации.