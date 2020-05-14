Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелётов

https://static.news.ru/photo/07faa1be-95fd-11ea-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Несколько международных авиакомпаний уже объявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Так, например, национальный перевозчик ОАЭ будет пускать пассажиров на борт самолёта только после прохождения экспресс-теста на COVID-19.

Как сообщает TourDom.ru, самый крупный европейский лоукостер Ryanair обяжет пассажиров спрашивать разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалет. Эта мера позволит избежать очередей и сохранить социальную дистанцию на протяжении всего полёта.

Канадская авиакомпания Air Canada будет рассаживать пассажиров через одного. Все они должны быть в масках и перчатках. Кроме того, им выдадут дезинфицирующие средства для самостоятельной обработки кресел. А три крупнейшие авиакомпании США, наоборот, решили не принуждать своих пассажиров использовать средства индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, пассажиры в самолётах должны будут размещаться с соблюдением дистанции. Об этом говорится в проекте методических указаний Росавиации. При расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке. Такая мера будет введена на первом этапе снятия ограничений в РФ. Росавиация планирует снимать ограничения в три этапа.