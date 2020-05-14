В РФ пассажиры самолётов будут рассажены с дистанцией

https://static.news.ru/photo/01de05a0-95df-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры в самолётах должны будут размещаться с соблюдением дистанции. Об этом говорится в проекте методических указаний Росавиации.

При расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке, — говорится в проекте.

Такая мера будет введена на первом этапе снятия ограничений в РФ. Росавиация планирует снимать ограничения в три этапа.

В апреле российские авиакомпании сократили перевозки пассажиров на 91,8%, до 771,2 тысячи пассажиров. Больше всего людей перевезла авиакомпания S7 — 213,9 тысячи человек.

За четыре месяца этого года общее число пассажиров составило 24,1 млн человек, на 29,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

NEWS.ru писал, что группа «Аэрофлот» подала заявку на получение субсидий за несколько месяцев. Субсидии за период с февраля по июль 2020 года предоставляются авиакомпаниям для выплаты зарплат сотрудникам, оплату лизинговых платежей, а также на оплату стоянки простаивающих самолётов.