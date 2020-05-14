Группа «Аэропорт» подала заявку на получение субсидий за несколько месяцев

Группа «Аэрофлот», в которую, помимо головного перевозчика, входят авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аврора», подала документы в Росавиацию на получение субсидий за период с февраля по апрель 2020 года.
Об этом
В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль–апрель 2020 года, — говорится в сообщении.
Финансовая помощь авиакомпаниям в виде субсидий предоставляется для погашения расходов на коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года: оплату труда персонала, оплату лизинговых платежей и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих самолётов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лоукостер «Победа» с 1 июня 2020 года начнёт поэтапное восстановление программы внутренних полётов.
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