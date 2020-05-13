«Победа» начнёт поэтапно восстанавливать программы внутренних полётов

https://static.news.ru/photo/e20a65ac-94f3-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» с 1 июня 2020 года начнёт поэтапное восстановление программы внутренних полётов.

Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин. По его словам, 14 мая начнётся продажа билетов на рейсы «Победы». Средний тариф на перелёты при этом будет почти в три раза ниже, чем летом 2019 года.

В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года, — сказал Демин.

По данным ТАСС, в продаже появятся билеты на рейсы по 73 российским маршрутам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпания Air France сообщила о новых мерах защиты пассажиров из-за пандемии коронавируса. На внутриевропейских и других коротких рейсах с 11 мая отменят бортовое питание.