Air France отменила бортовое питание из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d5243c94-8e2e-11ea-88f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Air France/facebook.com

Авиакомпания Air France сообщила о новых мерах защиты пассажиров из-за пандемии коронавируса. На внутриевропейских и других коротких рейсах с 11 мая отменят бортовое питание.

При длительном перелёте выбор питания сократят и будут отдавать приоритет продуктам в индивидуальных упаковках, передаёт ПРАЙМ.

Кроме того, перевозчик выполнил распоряжение властей Франции и обяжет всех пассажиров надевать медицинскую маску и не снимать её в течение всего полёта. Носить средства защиты будут и члены экипажа.

Салоны самолётов будут чистить с применением специального средства, убивающего вирусы, а меры социального дистанцирования начнут применять как на борту, так и в аэропортах.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены совета директоров авиакомпании Norwegian Air одобрили схему финансового выживания в условиях пандемии COVID-19. 95% голосов были отданы за преобразование $1 млрд в акционерный капитал и привлечение дополнительных денежных средств от своих владельцев.