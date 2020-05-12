Авиакомпании РФ сократили перевозки в апреле на 91,8%

https://static.news.ru/photo/8b28333a-9463-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиационные компании сократили в апреле перевозки до 771,2 тысячи пассажиров — на 91,8%. Об этом сообщили в Росавиации.

В сообщении говорится, что лидеров по объёму перевезённых пассажиров стала компания «Сибирь». Она перевезла 213,9 тысяч человек. «Аэрофолот» перевёз 147,7 тысяч человек.

Всего за четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров, снижение на - 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечается в заявлении.

Как ранее писал NEWS.ru, европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщила о планах возобновить 40% своих рейсов с 1 июля. Ежедневно перевозчик будет выполнять почти 1000 рейсов.