Индия отвергла обвинения в причастности к убийству в Канаде МИД Индии отверг обвинения в причастности правительства к актам насилия в Канаде

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Индии назвало абсурдными обвинения Канады в причастности индийских властей к убийству лидера общины сикхов в провинции Британская Колумбия. Дипломаты заявили, что подобные обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от эпизодов с предоставлением Оттавой убежища «террористам и экстремистам».

Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны. Обвинения правительства Индии в причастности к какому-либо акту насилия в Канаде абсурдны и мотивированы, — говорится в заявлении МИД Индии.

Там также добавили, что подобные обвинения призваны отвлечь внимание от «террористов „Халистана“ и экстремистов», которым Канада, по утверждению Нью-Дели, предоставила убежище и которые «продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии».

Кроме того, МИД призвал канадское правительство принять меры в отношении «антииндийских элементов, действующих на ее территории».

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата. Причина такого решения заключается в предположении канадских властей о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Нижара в июне текущего года. По словам Жоли, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку. Она также отметила, что власти Канады ожидают «полного сотрудничества» от Нью-Дели по указанному вопросу.